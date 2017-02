Tunisia ed il rischio di un ritorno in massa dei foreign fighters

"La Tunisia è il primo paese per foreign fighters e oggi si ritrova a far fronte al rientro in patria di tutti quei jihadisti sopravvissuti alle guerre in Siria, Iraq e Libia. I tunisini partiti a combattere con Al Qaeda o lo Stato Islamico sarebbero infatti più di 6000 secondo il rapporto 2015 del Soufan Group, circa 3000 invece secondo le autorità tunisine, e migliaia sarebbero sulla via del ritorno secondo AFP" espone in un comunicato la Rai.



"Il presidente Beji Caid Essebsi ha dichiarato che formalmente la Tunisia non può impedire loro il rientro nel paese. Quali sarebbero le conseguenze in Tunisia con un ritorno in massa dei foreign fighters? Quale l'impatto anche sulla sua stabilità politica? A Radio3Mondo lunedì 6 febbraio alle 11.00 Luigi Spinola ne parla con Giulia Bertoluzzi, giornalista a Tunisi della piattaforma Nawart Press; e con Giuliano Battiston, giornalista e ricercatore esperto della galassia jihadista, autore di 'Arcipelago jihad. Lo Stato Islamico e il ritorno di Al Qaeda', edizioni dell'Asino (2016)" rivela in conclusione la tv pubblica.