Trum, gli indiani d'America ed il Dakota Access Pipeline a Radio3Mondo

Radio3Mondo, in onda lunedì 27 marzo su Radio3.

"L'ultimo tratto della Dakota Access Pipeline, che porterà mezzo milione di barili di greggio al giorno dai giacimenti di Bakken ai dintorni di Chicago, perforerà anche la terra della Riserva della Standing Rock. Un ordine quello di Trump, che è stato fortemente voluto anche dal suo Segretario di Stato Rex Tillerson, presidente anche della Exxon Mobil" fanno sapere in una nota dalla Rai.



"La Guardia Nazionale e gli sceriffi hanno dunque sloggiato l'ultimo accampamento e mentre i bulldozer rivoltano la terra con le ossa degli antenati - chiarisce inoltre la tv pubblica -, i Lakota Sioux, Cheyenne, Arapaho, Corvi, Cherokee protestano di fronte alla Casa Bianca con il supporto del movimento per i diritti civili."



Si puntualizza infine: "A Radio3Mondo lunedì 27 marzo alle 11.00 su Rai Radio 3 se ne parla con Anna Guaita, giornalista de Il Messaggero da New York."