Rapporti USA - Messico: cosa succederà con Trump?

"Mancano pochi giorni all'insediamento alla Casa Bianca del Presidente eletto Donald Trump e le preoccupazioni della comunità internazionale aumentano. L'effetto Trump ha già investito la Ford che - espone in una nota la Rai -, sotto minaccia di pesantissimi dazi doganali, ha deciso di chiudere la sua fabbrica messicana e di aprirne una in Michigan."



"In Messico ci si chiede che cosa succederà ai rapporti bilaterali con l'arrivo del tycoon - sottolinea inoltre la tv di Stato -, che più volte si è dimostrato molto poco tenero nei confronti del NAFTA (il North American Free Trade Agreement), sostenendo che è il peggior accordo mai siglato nella storia degli USA."



"Ancora una volta Donald Trump è un'incognita preoccupante sullo scacchiere internazionale. Nella puntata di 'Radio3Mondo' in onda lunedì 9 gennaio - viene specificato in ultimo -, alle 11.00 su Rai Radio3, Luigi Spinola ne parla con Giulio D'Antona, scrittore e giornalista esperto di Stati Uniti, e Gennaro Carotenuto, professore di World History all'Università di Macerata, autore di 'Todo cambia. Figli di desaparecidos e fine del'impunità in Argentina, Cile e Uruguay'."