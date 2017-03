Piano migranti Italia-Libia da 800 milioni: focus a Radio3Mondo

Radio3Mondo, in onda martedì 21 marzo su Radio3.

"E' in arrivo una nuova intesa per collaborare con la Libia nella lotta ai trafficanti di uomini che prevede 'azioni comuni, rapide e decisive per evitare che migliaia di persone rischino la vita per raggiungere il Nord Africa e l'Europa'" illustra in un comunicato la Rai.



"Si tratta di un passo successivo dell'intesa già siglata il 2 febbraio scorso fra il governo presieduto da Fayez al-Sarraj e il premier italiano Paolo Gentiloni. Questa nuova fase prevede uno sforzo comune anche dal punto di vista economico con una spesa di circa 800 milioni di euro. L'accordo bilaterale includerebbe l'addestramento - continua in ultimo la tv di Stato -, l'equipaggiamento ed il sostegno alla guardia costiera libica. Intanto gli sbarchi nel 2017 hanno segnato un aumento del 36% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: 16.206 è il numero delle persone sbarcate fino al 17 marzo. Per alleggerire la pressione sulla Libia, è in vista anche un negoziato per la creazione di campi di accoglienza per i profughi in alcuni Paesi africani. Martedì 21 marzo alle 11.00 a Radio3Mondo Roberto Zichittella ne parla con Mattia Toaldo, analista all'European Council of Foreign Relations, specializzato nelle questioni libiche, uno degli autori di Limes."