Migranti, Italia fa accordo con Libia: ma cosa succede in centri di detenzione?

A Radio3Mondo focus sull'accordo Italia-Libia, in onda mercoledì 8 febbraio.

"L'accordo sui migranti Italia-Libia raggiunto alla Valletta la scorsa settimana aprirebbe le porte a un maggior controllo effettivo sui flussi migratori nel Mar Mediterraneo meridionale. Questo almeno, quanto dichiarato da Paolo Gentiloni. L'UE plaude all'accordo, Donald Tusk chiede la chiusura della rotta Italia-Libia, mentre Fayez al-Sarraj, il premier libico riconosciuto dall'UE, chiede maggiori finanziamenti: saranno 200 milioni di euro provenienti dal Fondo fiduciario per l'Africa e serviranno a rafforzare le forze di polizia libiche" riporta in un comunicato la Rai.



La tv di Stato spiega in conclusione: "Mentre gli alti vertici istituzionali stipulano accordi a Malta, cosa succede invece in Libia nei centri di detenzione per migranti? Mercoledì 8 febbraio alle 11.00 Luigi Spinola ne parla a Radio3Mondo con Francesca Mannocchi, reporter esperta di Libia che collabora con L'Espresso, Al Jazeera, Middle East Eye, Rai3 e La7. Come sempre i commenti degli ascoltatori verranno letti in tempo reale durante la trasmissione da Costanza Spocci."