Michel Temer: il maggiordomo dei film dell'orrore ha le ore contate?

Focus sul BRasile a rischio elezioni anticipate a Radio3Mondo, in onda mercoledì 24 maggio.

"Rai Radio3Mondo ritornerà in onda il 24 maggio alle 11. E lo farà parlando dell'attuale situazione in Brasile. Lo chiamano 'il maggiordomo dei film dell'orrore': Michel Temer - riferiscono in una nota dalla tv di Stato -, il presidente brasiliano salito al potere senza elezioni ma grazie alla destituzione dell'ex presidente e sua ex alleata Dilma Rousseff, potrebbe avere le ore contate."

"O forse no. Il gigante latinoamericano è un paese con un altissimo livello di corruzione. Politici - puntualizza la Rai -, imprenditori, forze dell'ordine: ognuno è pronto a prendere una fetta sostanziosa della torta a prescindere dallo schieramento politico. Se sai mantenere le alleanze, sopravvivi, altrimenti cadi diventando una tessera in più dell'infinito domino verde-oro."



"Cosa avrà fatto Temer per vedersi tradito da quelle persone che lo aiutarono a tradire? La classe media che tante volte è scesa in piazza contro Dilma avrà il coraggio di farlo anche con il 'suo' presidente o si girerà dall'altra parte? L'ex presidente Lula da Silva - viene riportato in ultimo -, intanto, approfitta e chiede elezioni anticipate. Così domani Roberto Zichittella ne parlerà con Paolo Manzo, giornalista freelance, analista geopolitico che collabora con Panorama, La Stampa e il Secolo XIX."