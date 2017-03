Londra "cut off" cittadini UE dal 15 marzo: quali le immediate conseguenze?

A Radio3Mondo si torna a parlare di Brexit, giovedì 2 marzo.

"Il 15 marzo potrebbe sancire la fine della libera circolazione tra Gran Bretagna e Unione europea. L'ha annunciato Theresa May in coincidenza con l'avvio delle procedure per la Brexit. Secondo il premier britannico - riferiscono in un comunicato dalla Rai -, i cittadini UE potranno essere soggetti a visto e vedere limitato l'accesso al welfare mentre a quelli già presenti in Gb verranno garantiti tutti i diritti fin quando l'UE li garantirà ai cittadini britannici. L'opposizione non ha troppa voce in capitolo."



"Bruxelles chiede alla May di garantire la libera circolazione dei cittadini UE fino al 2019 mentre le tensioni Bruxelles-Londra si acuiscono ulteriormente. Come queste dichiarazioni della May influenzano i negoziati per la Brexit? E se il 'cut off' del ponte tra UK e UE diventasse reale, quali ne sarebbero le immediate conseguenze? Giovedì 2 marzo alle 11.00, a Radio3Mondo, in diretta su Rai Radio3, Roberto Zichittella ne parla con William Ward, corrispondente da Londra per Panorama e per il quotidiano Il Foglio A Radio3Mondo c'è una novità: gli ascoltatori avranno ancora più voce" spiega in ultimo la tv pubblica di Stato.