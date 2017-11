Le proteste continuano nel RIF in Marocco a Radio3Mondo

Radio3Mondo, le proteste continuano nel RIF in Marocco, 14 novembre 2017 alle 11.

"Il 28 ottobre del 2016, ad Al Hoceima, nella regione del RIF marocchino, moriva Mouhcine Fikri, il Mohamed Bouazizi degli amazigh. Mouhcine aveva 31 anni, faceva il pescivendolo. E' finito triturato in un camion della nettezza urbana, dopo aver tentato di recuperare il carico di pesce che gli era stato sequestrato" viene illustrato in una nota della Rai.



"Dopo la sua morte, sono divampate le manifestazioni di protesta, coinvolgendo decine di migliaia di persone in tutto il depresso Rif, la montuosa regione settentrionale del Marocco, abitata dagli amazigh, quelli che chiamiamo berberi."



Continua la nota: "Ne è nato il movimento Hirak. Le rivendicazioni sono sociali (lavoro, infrastrutture e sviluppo), ma richiamano anche il sentimento autonomista degli amazigh. Il governo marocchino ha reagito con durezza la scorsa estate, portando in carcere più 400 persone, con casi di sparizioni forzate: tra gli il leader della protesta Nasser Zefzafi. Martedì 14 novembre alle ore 11 su Radio3 Marina Lalovic ne parlerà con Gilberto Mastromatteo, giornalista freelance."



"E poi Tunisia: barconi, cimiteri anonimi e i pescatori tunisini che pescano 'strani frutti dal mare'. Ne parleremo da Zarzis con Giulia Bertoluzzi, giornalista freelance della piattaforma Nawart Press" si sottolinea in conclusione.