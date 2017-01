La rotta balcanica che non si è mai chiusa

"La rotta Balcanica ha ufficialmente chiuso nel marzo del 2016 - viene ricordato in una nota della Rai -, ma i rifugiati continuano a passare per i Balcani occidentali. Continuano anche le deportazioni illegali: secondo UNHCR negli ultimi mesi sarebbero almeno 100 le deportazioni dalla Serbia verso la Bulgaria o la Macedonia."



"L'ultimo caso quello di una famiglia di siriani registrati in Serbia abbandonata a meno 11 gradi nelle foreste al confine con la Bulgaria. L'episodio è solo la punta dell'iceberg ed è la riprova che la rotta viene ancora battuta. Come si attraversano i Balcani oggi? Martedì 10 gennaio alle 11.00 a 'Radio3Mondo' su Rai Radio3 - rende noto in conclusione la tv di Stato -, Luigi Spinola ne parla con Flore Murard-Yovanovitch, giornalista che ha scritto il pamphlet 'Piccolo mosaico del disumano' - 'La negazione del soggetto migrante'."