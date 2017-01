La giovane democrazia della Mongolia e la schiavitù delle miniere

"La Mongolia, un territorio 5 volte l'Italia ma con un popolazione totale inferiore a quella di Roma, cerca di affrancarsi dagli invadenti vicini Russia e Cina, esplorando nuove vie economiche che la liberino dalla schiavitù delle miniere. L'altalena dei prezzi delle materie prime, infatti, ha creato problemi all'economia del paese, già minata dal fatto che le ricchezze delle miniere toccano poche persone" fa sapere in un comunicato la Rai.



La tv pubblica di Stato illustra in ultimo: "Una popolazione fatta per la maggioranza da giovani, come giovane è la sua democrazia che si è presentata al mondo lo scorso luglio ospitando il vertice Asem, tra i capi di stato e di governo dell'Europa e dell'Asia. Venerdì 6 gennaio alle 11 a Radio3Mondo un racconto di Nello Del Gatto."