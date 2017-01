La Turchia nell'UE anche se va verso il presidenzialismo?

"Il parlamento turco ha compiuto un altro passo verso l'approvazione della controversa riforma costituzionale che aprirà la strada al presidenzialismo. Il partito Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan - viene scritto in un comunicato della Rai -, che ha avanzato la proposta, vuole una presidenza più forte per combattere il terrorismo."



La tv di Stato continua dunque: "Per gli oppositori, invece, il presidenzialismo non è che uno strumento legale che definirà una volta per tutte il regime autoritario di Erdogan. Con l'hashtag #Ayagakalkiyoruz (alziamoci in piedi), alcuni manifestanti si sono dati appuntamento attraverso i social network in piazze, bar e luoghi di lavoro per un'iniziativa di 3 giorni contro la riforma."



"Le manifestazioni sono però vietate dalla legge di emergenza, e parteciparvi implica il rischio di essere arrestati. Nel frattempo il giro di vite contro gli oppositori continua" si prosegue.



