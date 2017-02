L'immigrazione per scopi elettorali

Un viaggio tra le destre ultra-nazionaliste d'Europa a Radio3Mondo, in onda lunedì 13 febbraio.

"Se oggi in Europa il problema politico numero uno è la gestione dell'immigrazione - segnala in un comunicato la Rai -, il problema che ne consegue è come gestire chi l'immigrazione la strumentalizza a scopi elettorali. Viaggio nelle destre xenofobe e razziste europee che, indossando i più rispettabili abiti del populismo, soffiano sul fuoco della paura e conquistano nuovo elettorato."



"Lunedì 13 febbraio alle 11.00 a Radio3Mondo Anna Maria Giordano ne parlerà con Raffaella Pusceddu inviata di Presadiretta e tra le autrici della puntata 'Non passa lo straniero', in onda in prima serata su Rai3. A Radio3Mondo c'è una novità: gli ascoltatori avranno ancora più voce. I loro commenti verranno letti in tempo reale durante la trasmissione da Costanza Spocci" spiega in conclusione la tv di Stato.