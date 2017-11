L'Iran trema a Radio3Mondo

Radio3Mondo - L'Iran trema, 16 novembre 2017 alle 11.

"Un terremoto di magnitudo 7.3 ha fatto tremare almeno l'area di confine tra Iraq e Iran. 445 sarebbero i morti, 11 in Iraq e i restanti nella Repubblica Islamica iraniana, e 6700 i feriti. Oltre la metà delle vittime si registrano nella città iraniana di Sarpol-e Zahab, a maggioranza curda, nella provincia di Kermanshah dove il governo ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale" riferiscono in una nota dalla Rai.



"Le autorità hanno anche disposto la chiusura di scuole e università nella provincia e l'Ayatollah Khamenei ha chiesto a Esercito e Pasdaran di intervenire in tutte le aree colpite dal sisma. Qual è la situazione sul terreno? Le foto di Sarpol-e Zahab mostrano edifici sventrati, ridotti a cumuli di polvere: molti di questi edifici sono stati costruiti con il gigantesco Mehr Housing Project (Progetto edilizio di case popolari) fortemente voluto dall'allora presidente Mahmoud Ahmadinejad" prosegue la tv di Stato.



"Domani Marina Lalovic ne parlerà su Rai Radio3 alle ore 11 con Mojgan Ahmadvand, corrispondente Ansa a Tehran, e con Alberto Zanconato, corrispondente dell'Ansa per il Medio Oriente da Beirut, per tredici anni corrispondente dell'Ansa da Teheran, autore di 'L'Iran oltre l'Iran', Castelvecchi 2016".