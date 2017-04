Il nuovo sogno cinese passa dalla Corea del Nord? Pieranni a Radio3Mondo

Nuovo appuntamento con Radio3Mondo, in onda giovedì 27 aprile su Radio3.

"La Cina presenta la prima portaerei prodotta interamente nel Paese proprio nel mezzo della crisi con la Corea del Nord che, però, sembra essere in via di soluzione. Intanto il colosso asiatico parla con gli USA e, secondo le ultime notizie, i due Paesi avrebbero imboccato la strada del dialogo nel nome di interessi comuni" diffonde in una nota la Rai.



"La Corea del Nord allo stesso tempo non ha voluto sospendere le esercitazioni nonostante la presenza di un sottomarino americano nelle vicinanze. Quali saranno i futuri equilibri d'Oriente (e d'Occidente)? A 'Radio3Mondo', in onda giovedì 27 aprile alle 11.00 su Rai Radio3, Luigi Spinola ne parla con Simone Pieranni, redattore del 'Manifesto' e autore del libro 'Il nuovo sogno cinese' edito da 'Manifesto libri'" spiega infine la tv pubblica di Stato.