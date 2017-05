Il Venezuela del dopo Chavez con la svolta di Maduro

'Radio3Mondo' in onda giovedì 4 maggio su Rai3.

"Il Venezuela, la nuova Costituzione e le proteste contro il Presidente Maduro sono al centro della puntata di 'Radio3Mondo' in onda giovedì 4 maggio alle 11 su Radio3. Dario Fabbri discute di questi temi con Marinellys Tremamunno, giornalista italo-venezuelana e collaboratrice del Diario Los Andes, autrice del libro 'Venezuela: il crollo di una rivoluzione'" si fa sapere in una nota dalla Rai.



"Il primo maggio in Venezuela sono scesi in piazza ancora una volta i sostenitori del presidente Nicolas Maduro - prosegue la tv pubblica di Stato -, a cui il presidente in carica ha risposto annunciando un aumento del 60% del salario minimo. Ma questa è solo l'ultima puntata di una lunga serie di manifestazioni di piazza: nell'ultimo mese, durante le proteste dell'opposizione che chiede nuove elezioni, sia presidenziali - previste per il 2018 ma ancora senza una data - sia locali, si sono già contati almeno 30 morti."



Viene illustrato in ultimo: "Il paese è a un crocevia importante: Maduro aveva cominciato il suo mandato come erede di Hugo Chavez, forse il primo presidente venezuelano capace di parlare a tutta la popolazione e non solo a un'elite com'era stato fino a quel momento, ma ha poi preso una strada tutta sua, sulla quale il popolo venezuelano continua a essere diviso e sempre più attento."