Il Canada apre le porte a musulmani ma non a Trump

"Alexandre Bissonnette ha aperto il fuoco alla moschea Saint-Foy di Quebec City uccidendo cinque persone durante la preghiera della sera. 'Islamofobo e misogino' - si riferisce in una nota dalla Rai -, così i conoscenti descrivono Bissonnette, che è fan di Donald Trump e Marine Le Pen."



"In Canada, su posizioni opposte da Bissonnette, c'è invece chi sostiene il piano del Ministro dell'Immigrazione John McCallum di accogliere 300.000 rifugiati nel 2017. Lunedì sera, in risposta all'attentato xenofobo, cinquemila persone si sono radunate nei pressi della moschea di Saint-Foy per mostrare la solidarietà con la comunità musulmana" prosegue la tv di Stato.



Viene riferito: "Presente anche il primo Ministro Justin Trudeau, che proprio il giorno prima dell'attentato ha dichiarato benvenuti tutti quei rifugiati respinti dagli USA con il nuovo decreto Trump."



"Nella puntata di 'Radio3Mondo' Roberto Zichittella ne parla con Megan Williams - si fa sapere in conclusione -, giornalista canadese della CBC-Radio Canada, in onda mercoledì 1 febbraio, alle 11.00, su Rai Radio3. Inoltre, i commenti degli ascoltatori verranno letti in tempo reale durante la trasmissione da Costanza Spocci."