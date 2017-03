Hong Kong: quella di Carrie Lam è elezione o selezione?

A Radio3Mondo si parla dell'elezione di Carrie Lam ad Hong Kong, in onda martedì 28 marzo su Radio3.

"Carrie Lam vince le elezioni con 600 su 1190 grandi elettori e diventa così il nuovo 'chief executive' di Hong Kong e sarà a capo del governo della Regione amministrativa speciale per i prossimi cinque anni, a partire da luglio 2017" comunicano dalla Rai.



"Una candidata, la Lam, che è vicino alle posizioni del governo cinese e perciò contestata da un gruppo di dimostranti che reclamano più autonomia dell'ex-colonia britannica. Hong Kong gode di un amministrazione semiautonoma rispetto al governo centrale di Pechino e negli anni passati si era sviluppato un movimento di opposizione, definito Umbrella Movement, per ottenere elezioni completamente libere. A Radio3Mondo martedì 28 marzo alle 11.00 su Rai Radio3 Nello Del Gatto ne parla con Beniamino Natale, capo corrispondente Ansa in Cina, dove risiede a Hong Kong" riferisce in ultimo la tv di Stato.