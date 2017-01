Gli artisti di Teheran tra cooptazione e contestazione

"La scena underground iraniana è ricca e non si lascia abbattere dal clima di repressione governativo. Nelle abitazioni private a Teheran - riporta in una nota la Rai -, negli scantinati e nei luoghi più improbabili, ritmi di ogni genere battono grazie alle performance di dj e artisti in concerti, rave e feste private."



Dalla tv pubblica di Stato viene evidenziato dunque: "Alcuni artisti però sono passati dall'altra parte della barricata: il regime iraniano coopta, sempre più frequentemente, rapper e cantanti della cultura pop per promuovere la causa nazionalista (più che religiosa) della Repubblica Islamica. Giovedì 12 gennaio alle 11.00 a Radio3Mondo, su Rai Radio3, Luigi Spinola ne parla con Alberto Zanconato, corrispondente dell'Ansa per il Medio Oriente da Beirut, per tredici anni corrispondente dell'Ansa da Teheran, autore di 'L'Iran oltre l'Iran', Castelvecchi 2016."



"E poi: 'Interferenze' con Andrea Borgnino che porterà gli ascoltatori fra gli artisti iraniani attraverso il documentario Raving Iran" si osserva in ultimo.