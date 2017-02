Filippine: guerra di Duterte è contro la droga oppure i poveri?

Le guerre del presidente filippino Duterte, focus a Radio3MOndo in onda giovedì 9 febbraio.

"Non è una guerra alla droga ma è una guerra ai poveri quella che il presidente Rodrigo Duterte conduce a Manila - viene scritto in una nota dalla Rai -, almeno secondo quanto riportato dalla Chiesa Cattolica e Amnesty International. La condanna è durissima: 1000 esecuzioni extra-giudiziali al mese perpetrate dalle forze polizia che, nell'ambito della 'guerra alla droga', abusa del suo potere e dell'appoggio del presidente e uccide con facilità senza prove di colpevolezza."



La tv pubblica diffonde infine: "Duterte, eletto nel maggio 2016, aveva promesso di combattere il narcotraffico e la delinquenza dilagante nel paese: invece la sua 'guerra alla droga' ha mietuto più di 7000 vittime. Giovedì 9 febbraio alle 11.00 Luigi Spinola ne parla a 'Radio3Mondo', in onda su Rai Radio3, con Paolo Affatato, responsabile della redazione asiatica dell'agenzia vaticana Fides."