Elezioni in Iran: Ahmadinejad escluso, chi rimane per la presidenza?

A Radio3Mondo focus sulle elezioni presidenziali in Iran, in onda giovedì 18 maggio su Radio3.

"Nella puntata di domani, 18 maggio, in Rai Radio3Mondo, alle 11 si parlerà di Iran. Il 19 maggio, infatti, si andrà al voto per scegliere il Presidente. Dopo l'esclusione dalle liste dell'ex capo di Stato Ahmadinejad, che aveva presentato la propria candidatura a sorpresa e contro il consiglio di non presentarsi della Guida suprema, Ali Khamenei, rimangono sei candidati, tra i quali l'attuale presidente Hassan Rouhani" viene esposto in una nota dalla tv di Stato.



"L'elenco è stato ufficializzato dal ministero degli Interni iraniano, dopo la selezione effettuata dal Consiglio dei Guardiani. Contemporaneamente si svolgeranno in tutto il Paese le elezioni per i consigli cittadini, che hanno ottenuto complessivamente la registrazione di 287.425 candidati, evidenziando una crescita del 14 per cento rispetto alle elezioni precedenti" prosegue la Rai.



Si illustra infine: "Il comandante delle unità speciali della polizia iraniana ha annunciato che, per garantire la sicurezza dello svolgimento delle elezioni, saranno schierati 20.000 agenti. Luigi Spinola ne parlerà con Giuliano Battiston, giornalista e ricercatore esperto della galassia jihadista, autore di 'Arcipelago jihad. Lo Stato Islamico e il ritorno di Al Qaeda', edizioni dell'Asino (2016). In 'Interferenze' Andrea Borgnigno, parlerà della chiusura della televisione di Stato israeliana."