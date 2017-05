Elezioni Renania Vestfalia: anticipo nuova vittoria Merkel? A Radio3Mondo

Radio3Mondo, in onda lunedì 15 maggio su Radio3.

"Il voto del 14 maggio nella Renania Settentrionale-Vestfalia, il più popolato dei sedici Länder della Germania, 'mostrerà chi trionferà a settembre', ha dichiarato il social-democratico Martin Schulz, principale rivale della cancelliera Angela Merkel" viene rivelato in una nota della Rai.



La tv pubblica prosegue: "E in effetti quella di domenica sarà una prova elettorale importante, dato che la Renania Settentrionale è il quarto stato tedesco per superficie ed è il cuore della Germania industriale. Il partito social-democratico (SPD) ha scommesso sull'ex presidente del parlamento Europeo ma lo 'Schulz effekt' sembra essere esaurito e l'indice di gradimento del partito si sta abbassando."



Si specifica: "Ora tutta l'attenzione è proprio sulle elezioni di domenica: la Renania Settentrionale-Vestfalia è una storia roccaforte dello SPD e raccoglie i voti di quasi 18 milioni di persone, un quarto della popolazione tedesca."



"Intanto Angela Merkel non si lascia deconcentrare e ha in programma non meno di quattro apparizioni pubbliche nel fine settimana. A Radio3Mondo - si chiarisce infine -, lunedì 15 maggio alle 11.00 su Rai Radio3, Luigi Spinola ne parla con Cristina Giordano, giornalista e collaboratrice della radio pubblica tedesca WDR."