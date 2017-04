Elezioni Algeria: dalle donne ai partiti islamici, focus a Radio3Mondo

Radio3Mondo, in onda su Rai Radio3 giovedì 20 aprile.

"I partiti islamici, anche se dispersi, si propongono di raggiungere ottimi risultati alle elezioni del prossimo 4 maggio. La futura legislatura sarà quindi determinata da loro? Difficile dirlo. Intanto a causa di alcuni poster in cui i visi femminili erano stati oscurati, i partiti politici algerini hanno deciso di mostrare i volti delle candidate donne" comunica la Rai.



Dalla tv pubblica rendono noto in conclusione: "Dal 2012 in Algeria per legge è obbligatorio avere tra il 20 e il 50 per cento di candidate donne nelle liste elettorali. In un paese in attesa del voto, quanto spazio ha la parità di genere nel dibattito pubblico e privato? Giovedì 20 aprile alle 11.00 a Radio3Mondo, in onda su Rai Radio3, Roberto Zichittella ne parla con con Nacera Benali, corrispondente in Italia del quotidiano algerino El Watan."