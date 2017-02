Dopo dimissioni Michael Flynn dove andrà l'America di Trump?

Nuova puntata di Radio3Mondo, in onda mercoledì 15 febbraio su Radio3.

"Il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn si dimette perché ricattabile dalla Russia - viene riferito in un comunicato della Rai -, mentre Steve Bannon continua a occupare il posto di 'chief strategist' della Casa Bianca. In Messico migliaia di persone scendono in piazza, unite dal risentimento nei confronti del presidente americano e le sue politiche migratorie."



"Il Muslim Ban è stato bocciato dal 'terzo potere', il Giudiziario, contro cui Trump si è scagliato in una guerra aperta. Nel frattempo, dopo una prima fase di attrito, le relazioni USA-Canada nel frattempo sembrano normalizzarsi" prosegue la tv di Stato.



"Cosa sta succedendo alla politica americana? Dove sta andando l'America di Trump? A Radio3Mondo, mercoledì 15 febbraio alle 11.00 su Rai Radio3, Anna Maria Giordano ne parla con Pierluigi Fagan analista e autore di 'Verso un mondo multipolare. Il gioco di tutti i giochi nell'era di Trump'" si specifica infine.