Dal brasile al Perù: il treno bi-oceanico che corre sulle riserve di litio

Radio3Mondo, in onda martedì 25 luglio su Radio3.

"Già si parla di un nuovo canale di Panama. C'è la Cina che finanzia il progetto, la Bolivia che rivendica la paternità dell'idea e il Perù e il Brasile che ne sono parte integrante. E poi c'è la cancelliera tedesca Angela Merkel, molto interessata allo sviluppo della Bolivia e, probabilmente, alla maggiore riserva di litio al mondo presente nel paese andino" informa in una nota la Rai.

La tv pubblica precisa: "Saranno loro i paesi protagonisti della realizzazione di una delle più grandi opere degli ultimi anni: il Corredor Ferroviario Bioceanico, un treno che attraverserà il Sudamerica dall'Oceano Atlantico, in Brasile, passando per la selva e le Ande boliviane fino al Pacifico peruviano."

"L'inizio delle opere è previsto per il 2018 e, secondo le stime attuali, si concluderanno nel 2023: il tutto per un costo stimato di dieci miliardi di dollari che porterà guadagni per, almeno, cinque volte tanto. Domani, martedì 25 luglio alle 11 Anna Maria Giordano ne parlerà in studio con Giulia De Luca, giornalista esperta di America Latina e voce di Radio3Mondo" viene reso noto in conclusione.