Da Trump ad Hollande solo muri contro i migranti

"Il presidente Donald Trump chiude le porte degli Stati Uniti, Theresa May vuole il muro di Calais e Francois Hollande rinforza le pattuglie al confine di Ventimiglia. Non tutti però sprangano le porte di casa: la società civile si muove e un mondo dell'informazione non mainstream cerca di sollevare il problema e approfondire le storie dei rifugiati che passano per le nostre strade e raccontare la situazione dei paesi da cui provengono" si riporta in un comunicato dalla Rai.



"Martedì 31 gennaio alle 11.00 Roberto Zichittella a Radio3Mondo ne parla con Don Mussie Zerai, prete eritreo fondatore e presidente dell'agenzia Habescia, candidato al Premio Nobel per la Pace nel 2015 e co-autore di 'Padre Mosè. Nel viaggio della disperazione il suo numero di telefono è l'ultima speranza'. In apertura parliamo con Giulio Piscitelli, fotografo che collabora con l'agenzia Contrasto. Il suo progetto 'From Here to Threre' dedicato ai flussi migratori nel Mediterraneo ha vinto la borsa Magnum foundation emergency fund" conclude la tv pubblica.