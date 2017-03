Crimini d'odio e attacchi xenofobi contro migranti, anche in Sudafrica

La violenza xenofoba in Sudafrica, se ne parla a Radio3Mondo martedì 7 marzo su Radio3.

"Crimini d'odio e attacchi xenofobi in Sudafrica contro i migranti provenienti da altri paesi africani si protraggono per la quarta settimana consecutiva. L'odio contro lo straniero aumenta di pari passo con la stagnazione economica del paese, l'alto tasso di disoccupazione e gli echi populistici internazionali" si spiega in un comunicato dalla Rai.



"A Pretoria un corteo anti-stranieri ha attaccato un quartiere abitato per maggior parte da migranti e ha scatenato duri scontri con gli abitanti e la polizia" prosegue la tv di Stato.



Si segnala infine: "Le case e i negozi di stranieri, in particolare somali e nigeriani, vengono incendiate o prese d'assalto. Martedì 7 marzo alle 11.00 a 'Radio3Mondo', in onda su Rai Radio3, Luigi Spinola ne parla con Ciro Migliore, direttore della Gazzetta del Sudafrica. Come sempre i commenti degli ascoltatori verranno letti in tempo reale durante la trasmissione da Marina Lalovic."