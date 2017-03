Contro le fake news la verità dei numeri

Il mondo alla prova dei numeri, su Radio3Mondo dal 13 marzo su Radio3.

"Verità, postverità, fake news,'bufale' mediatiche: come evitare che si formi un'opinione pubblica sempre eccitata e mai davvero consapevole? E' certo questione di linguaggio e responsabilità di chi comunica, ma anche questione di fatti e dunque di numeri. Leggere correttamente le statistiche, verificare le fonti, valutare un campione, incrociare dati vuol dire ricercare una descrizione il più possibile corretta della realtà" si illustra in un comunicato dalla Rai.



"I numeri non solo rappresentano il mondo ma 'sono' il mondo. Per tutta la settimana da lunedì 13 a venerdì 17 marzo Radio3Mondo cercherà i numeri giusti - prosegue la tv pubblica -, oltre l'uso che talvolta ne viene fatto per 'spacciare' false verità, valori, opinioni, giudizi, diventando una vera 'arma' culturale e politica impropria."



"Ogni giorno un tema affrontato con i numeri: i flussi di migranti e rifugiati e le politiche di accoglienza, il terrorismo internazionale e le politiche di sicurezza, i conflitti armati e la contesa delle risorse, lo stato dell'economia e i livelli di ricchezza e di occupazione, l'Europa e la crisi" si continua.



"Ogni giorno alle 11.00 a Radio3Mondo con Anna Maria Giordano. Lunedì 13 si comincia dai numeri più 'strattonati' da media e politici, quelli su migranti e richiedenti asilo in Italia e In Europa. In studio Corallina Lopez Curzi di Open Migration. A Radio3Mondo c'è una novità: gli ascoltatori avranno ancora più voce. I loro commenti verranno letti in tempo reale durante la trasmissione da Marina Lalovic" viene riportato in ultimo.