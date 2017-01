Con Donald Trump la fine di un'epoca: quale mondo ci attende?

"Il 20 gennaio 2017 si celebrerà l'insediamento alla Casa Bianca del 45esimo presidente degli Stati Uniti: Donald Trump. Non si tratta della fine del mondo, come molti paventano, ma della fine di un'epoca di sicuro" viene rivelato in un comunicato della Rai.



"E mentre si attendono col fiato sospeso le sue prossime mosse - precisa la tv pubblica -, Trump incassa già un record: è il presidente che vanta uno tra i più bassi consensi tra i presidenti USA entranti. Secondo il sondaggio della CNN, soltanto il 44% degli americani appoggia il nuovo presidente. Otto anni fa Barack Obama si insediava con una percentuale ben diversa: il 79%."



Si illustra quindi: "All'indomani dell'insediamento di Donald Trump, quale mondo ci attende? Giovedì 19 gennaio alle 11.00 Anna Maria Giordano ne parla con Anna Guaita, giornalista de Il Messaggero da New York, a Radio3Mondo, in onda su Rai Radio3."



Si conclude: "E poi: in Gambia stato d'emergenza il giorno dell'insediamento del neoeletto presidente Adama Barrow. Ne parliamo con Marco Longari, fotografo e Capo servizio dell'AFP. Infine, Interferenze con Andrea Borgnino che ci parlerà del mondo delle radio in Gambia. A Radio3Mondo c'è una novità: gli ascoltatori avranno ancora più voce. I loro commenti verranno letti in tempo reale durante la trasmissione da Costanza Spocci."