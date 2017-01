Come ha trovato l'Unesco ad Aleeppo Est?

"L'Unesco è da poco tornata dalla prima missione di valutazione dei danni realizzata ad Aleppo, città patrimonio mondiale dell'umanità, nell'ambito di un progetto sulla difesa del patrimonio archeologico della Siria" viene illustrato in un comunicato della Rai.



"La parte est di Aleppo però è completamente distrutta e, tra le macerie, le prospettive per il recupero non sono delle migliori. Roberto Zichittella ne parla nella puntata di 'Radio3Mondo' con Mauro Pompili, giornalista freelance a Beirut, in onda lunedì 30 gennaio, alle 11.00, su Rai Radio3. Inoltre, i commenti degli ascoltatori verranno letti in tempo reale durante la trasmissione da Marina Lalovic" riportano in ultimo dalla tv pubblica di Stato.