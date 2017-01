Che ne sarà degli italiani a Londra dopo la Brexit?

"Sono almeno 250.000 gli italiani che a vivono a Londra, la 'quinta città' italiana dopo Roma, Milano, Napoli e Torino. Che ne sarà di loro dopo l'annuncio dei dodici punti per la Brexit di Theresa May a Davos? Quali sono i timori degli italiani che vivono in Inghilterra in uno scenario post-Brexit? Ma anche dei cittadini inglesi che vivono nell'UE? Martedì 24 gennaio alle 11.00 su Radio3 a Radio3Mondo Luigi Spinola ne parla con Andrea Mammone, studioso dei populismi in Europa, storico al Royal Holloway University of London e con Paul Russell, documentarista inglese, produttore e consulente della casa di produzione FACT TV. Ha lavorato per canali come History Channel, Discovery Channel, NatGeo e La7. Vive in Italia da diversi anni" segnala in una nota la tv di Stato.