Che fine farà l'accordo sul nucleare con l'Iran nell'era Trump?

"La tensione fra gli USA e l'Iran è di nuovo alle stelle. Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha invitato il neoeletto presidente degli USA Donald Trump a non cercare pretesti per creare nuove tensioni riguardo al programma di costruzione di missili balistici di Teheran" si illustra in una nota dalla Rai.



"Intanto in Iran continuano le battaglie per i diritti civili come quella per il regista curdo-iraniano Keywan Karimi che dallo scorso 23 novembre si trova nel carcere di Evin, a Teheran, dove dovrà scontare la pena di 1 anno di detenzione e 223 frustate" comunica la tv pubblica di Stato.



Si riporta in ultimo: "Che fine farà lo storico accordo sul nucleare? Quali sfide e quali compromessi per la cultura e il popolo iraniano? Nella puntata di 'Radio3Mondo' Roberto Zichittella ne parla con Antonello Sacchetti, giornalista autore del libro 'La rana e la pioggia. L'Iran e le sfide del presente e del futuro' (ed. Infinito) e con Cristina Annunziata, Presidente Iran Human Rights Italia, in onda giovedì 2 febbraio, alle 11.00, su Rai Radio3. Poi 'Interferenze' con Andrea Borgnino che parlerà del mondo delle radio negli USA con l'arrivo di Trump. Inoltre, i commenti degli ascoltatori verranno letti in tempo reale durante la trasmissione da Marina Lalovic."