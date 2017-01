Tajani ed il progetto "Il Parlamento dei diritti", su Radio3Europa

"Sarà guidato da un italiano, Antonio Tajani, e quindi probabilmente d'ora in poi riceverà più attenzione da parte dei media, ma cosa sanno i cittadini dell'Europarlamento, unica istituzione dell'Unione che possono eleggere direttamente? Il progetto si chiama 'Il Parlamento dei diritti'. Obiettivo: accrescere la coscienza individuale di cittadini europei, arrivare con più consapevolezza alle prossime elezioni nel 2019 e avvicinarsi alle celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma istitutivi della Comunità europea" informa in un comunicato la Rai.



"Si tratta di uno strumento 'formativo', attivo in tutta Italia fino al 30 giugno 2017, che consiste in incontri e campagne di informazione, momenti di scambio di informazioni e punti di vista su tematiche all'ordine del giorno all'Europarlamento; dalla gestione del fenomeno dei migranti allo sviluppo di nuove politiche antidiscriminatorie e di integrazione, alla lotta alla tratta degli esseri umani alla difesa della libertà di espressione. Capire per partecipare, informarsi per non subire le decisioni: solo retorica o pura necessità? Anna Maria Giordano ne parla a Radio3Europa, venerdì 20 gennaio, alle 11.00 su Radio3, con l'eurodeputato Brando Benifei, membro della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali, relatore del rapporto sull'inclusione sociale e l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro in Europa, protagonista di un incontro a Genova" si spiega in ultimo dalla tv di Stato.