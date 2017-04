Orban contro Soros ed Europarlamento vuole sanzionare Ungheria: a Radio3Europa

A Radio3Europa la legge anti George Soros del premier ungherese Orban, in onda venerdì 7 aprile su Radio3.

"Dopo aver attaccato la stampa libera, strangolato finanziariamente le Ong, costruito muri e negato l'accesso al diritto d'asilo, il premier Orban per l'ultima sfida sceglie il miliardario e filantropo George Soros. Una nuova proposta di legge su misura dovrebbe portare alla chiusura della Central European University (CEU) creata proprio da Soros" illustrano in un comunicato dalla Rai.



La tv pubblica di Stato sottolinea in conclusione: "L'Europarlamento sembra voler insorgere e la sinistra prende addirittura in considerazione l'articolo 7.1 del Trattato per esaminare il rispetto dello Stato di diritto in Ungheria ed eventualmente imboccare la via delle sanzioni da parte della UE nei confronti del governo Orban. A Budapest intanto migliaia di studenti, docenti universitari e cittadini che si oppongono a Orban hanno manifestato nei pressi della sede della CEU, chiedendo che il presidente János Áder non firmi la nuova legge evitando così che entri in vigore. Anna Maria Giordano ne parla nella puntata di 'Radio3Europa' con Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo, in onda venerdì 7 aprile, alle 11.00, su Rai Radio3."