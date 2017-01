La sfida per avere un italiano al Parlamento europeo: se ne parla a Radio3Europa

"L'Europarlamento potrebbe avere un presidente italiano. Sarebbe la prima volta da quando viene eletto a suffragio universale e con lui potrebbero arrivare al centro dei lavori dell'eurocamera tutte le priorità indicate da Roma. Ci credono i due candidati Gianni Pittella - viene illustrato in una nota dalla Rai -, presidente del gruppo socialdemocratico, e Antonio Tajani, del gruppo dei popolari."



"Il terzo nome in gioco è quello di Guy Verhofstadt - prosegue la tv pubblica -, dei liberali dell'ALDE, reduce dal mancato matrimonio con i grillini. Mai come stavolta la partita dell'elezione del presidente dell'Europarlamento è squisitamente politica e giocata attivamente dai deputati e dai gruppi e la votazione di martedì 17 si preannuncia densa di suspence."



Si chiarisce in conclusione: "Intanto continua la serrata e appassionata campagna elettorale: segno di un ritrovato interesse per l'istituzione cardine della democrazia europea? Venerdì 13 gennaio alle 11.00 a Radio3Europa, in onda su Rai Radio3, Anna Maria Giordano ne parla con Maurizio Molinari, addetto stampa dell'Europarlamento in Italia, con Lorenzo Consoli, corrispondente di AscaNews da Bruxelles, con Charles Tannock, eurodeputato britannico del gruppo dei conservatori, e con Martina Dlebajova, eurodeputata ceca dell'ALDE."