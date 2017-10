Vita da rifugiati: a Radio3Mondo

In onda mercoledì 25 ottobre su Radio3.

"In Grecia, dagli accordi UE-Turchia, è cambiata la procedura di spostamento interno dei migranti su territorio. La burocrazia si è moltiplicata e oggi, a fronte di un aumento degli arrivi prima che l'inverno renda il viaggio via mare impraticabile, viene utilizzata dal governo per trattenere il maggior numero di rifugiati sulle isole dell'Egeo, il loro primo punto d'approdo su territorio ellenico" fa sapere in una nota la Rai.



La tv di Stato puntualizza: "Con l'inverno alle porte, e con alle spalle l'esperienza disastrosa dello scorso anno, 19 organizzazioni tra cui Oxfam, Human Rights Watch, Greek Forum of Refugees e Hellenic League for Human Rights, hanno scritto una lettera aperta a Tsipras denunciando lo stato dei fatti e chiedendo un'immediata protezione adeguata per i nuovi arrivati. Una situazione opposta a quella del Portogallo, paese che ha aperto braccia e frontiere ai migranti. Il governo di Lisbona ha bisogno di risorse umane per affrontare la crisi demografica ed economica e proprio per questo vorrebbe molti migranti, con un unico problema: non riesce ad averli."



"Mercoledì 25 ottobre alle 6.50 a Radio3Mondo, su Rai Radio3, Luigi Spinola ne parlerà con Alba Caucchi, coordinatrice programmi Intersos Grecia e con Daniele Coltrinati, giornalista freelance, ha pubblicato C'era una Volta in Portogallo (scritto insieme a Luca Onesti, edito da Tuga Edizioni), è coautore di Lisbon Storie, documentario sugli italiani a Lisbona e co-fondatore di Sosteniamo Pereira: sito che racconta Lisbona e il Portogallo. E' possibile seguire il programma su Twitter e Facebook @radio3mondo. Radio3 Mondo è a cura di Cristiana Castellotti, in regia Costanza Confessore, in redazione Anna Maria Giordano, Giulia De Luca e Costanza Spocci. Numero di sms per inviare domande in diretta: 335 5634296" viene evidenziato in ultimo.