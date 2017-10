UE inizia guerra agli ipermercati al fianco degli agricolti: focus su Radio3

Radio3 Europa, la guerra di Bruxelles ai supermercati in onda venerdì 13 ottobre.

"Da anni Bruxelles tergiversa nell'affrontare le proteste degli agricoltori, tanto che questi ultimi non hanno quasi potere contrattuale contro giganti della distribuzione come l'inglese Tesco e il francese Carrefour. Nel tentativo di fronteggiare i potenti cartelli degli ipermercati, gli agricoltori chiedono a gran voce all'Unione europea una legislazione adeguata per porre fine alle pratiche commerciali sleali, come i contratti abusivi e i ritardi nei pagamenti dei supermercati" viene spiegato in una nota dalla Rai.



La tv pubblica rende noto in conclusione: "Sorprendendo il suo pubblico e la scena politica, il Commissario europeo per l'agricoltura Phil Hogan ha lanciato un attacco inaspettato ai supermercati durante un discorso dal castello di Dublino e ha annunciato che intende proporre una legislazione proprio per proteggere gli agricoltori dai colossi della distribuzione alimentare. Venerdì 13 ottobre Anna Maria Giordano ne parlerà su Rai Radio3 alle 11 con Giulia Paravicini, giornalista di Politico Europe."