Tunisia, 6 anni dopo la Rivoluzione dei gelsomini

"In viaggio da Tunisi a Tozeur, da nord a sud-ovest, ai confini con il deserto algerino, per raccontare i progetti di cooperazione di Oxfam Italia che coinvolgono la società civile tunisina: è questo il cuore dell'audio reportage di Roberto Zicchitella in onda lunedì 2 gennaio alle 11 su Radio3 a 'Radio3Mondo'" viene comunicato della Rai.



Dalla tv di Stato informano in conclusione: "​Sei anni dopo la 'Rivoluzione dei gelsomini' che nel gennaio del 2011 causò la caduta del regime di Ben Ali, la Tunisia sta consolidando il processo democratico di transizione. Ma restano molte difficoltà, soprattutto nell'economia. I giovani faticano a trovare lavoro, la crescita resta debole e le riforme stentano a decollare. Inoltre i gravi attentati terroristici del 2015 hanno avuto pesanti ripercussioni sul settore del turismo."