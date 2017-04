Radio3Europa: focus su Ong e migranti ed intervista a Gabriele Del Grande

Nuovo appuntamento con Radio3Europa, in onda venerdì 28 aprile su Radio3.

"E' la gestione dei flussi immigratori verso l'Europa il tema della puntata di 'Radio3Europa' in onda venerdì 28 aprile alle 11 su Radio3. Anna Maria Giordano discute con Luca Masera, docente di Diritto penale all'Università degli Studi di Brescia e consigliere di ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, della discussione in corso al Parlamento europeo sulla riforma del sistema di asilo nella UE" si diffonde in un comunicato dalla Rai.



"'Salvare vite umane e aiutare i più vulnerabili non è la stessa cosa che promuovere l'immigrazione irregolare', ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Timmermans intervenendo al Parlamento europeo, mentre ancora riecheggia la denuncia di Frontex a proposito della presunta 'connivenza' tra scafisti e alcune Ong nelle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo" prosegue la tv di Stato.



"Un diverso e più equo sistema Dublino è per tanti tecnicamente fattibile, oltre che auspicabile. Ma chi lo vuole davvero? A seguire, dialogo diretto con Gabriele Del Grande, giornalista e scrittore, autore di 'Io sto con la sposa' e animatore del blog 'Fortress Europe': a pochi giorni dal rientro in Italia, il suo racconto di una Turchia sempre più lontana dall'Europa" viene evidenziato infine.