Orchestra Rai alla Scala: omaggio ai 70 anni di Sciarrino

'Milano Musica', in onda lunedì 13 novembre su Radio3.

"È la voce recitante di Fabrizio Gifuni - noto al grande pubblico per le sue tante interpretazioni teatrali e cinematografiche - a narrare Morte di Borromini di Salvatore Sciarrino nel concerto che segna il debutto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai al Teatro alla Scala di Milano" viene segnalato in una nota della tv di Stato.



"Un appuntamento che fa parte del cartellone di 'Milano Musica' e che Rai Cultura propone lunedì 13 novembre alle 20.00 in diretta su Radio3 e differita giovedì 23 novembre alle 21.15 su Rai5. La 26esima edizione del Festival dedicato alla musica d'oggi è intitolata L'eco delle voci ed è un omaggio al grande compositore palermitano Salvatore Sciarrino - si riporta inoltre -, che nel 2017 compie settant'anni."



"A raccontare il delirio notturno del geniale architetto è chiamato Fabrizio Gifuni, autore e interprete di pregevoli lavori teatrali come Lehman Trilogy, ultimo spettacolo messo in scena da Luca Ronconi, o il pluripremiato Gadda e Pasolini, antibiografia di una nazione per la regia di Giuseppe Bertolucci" prosegue la Rai.



"Molto attivo anche nel cinema, ha recitato in oltre trenta film diretti da registi come Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Liliana Cavani, Edoardo Winspeare, Paolo Virzì e Marco Bellocchio. Il concerto è diretto da Cornelius Meister, già sul podio del Teatro alla Scala nel 2015 per la prima mondiale di CO2 di Giorgio Battistelli, in occasione dell'Expo. Direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna, Meister ha debuttato a soli ventun anni all'Opera di Amburgo" si continua.



"Da allora ha collaborato con prestigiose istituzioni come la Bayerische Staatsoper di Monaco, la Deutsche Oper di Berlino, la Semperoper di Dresda, il Theater an der Wien, il Nuovo Teatro Nazionale di Tokyo, la San Francisco Opera e la Royal Danish Opera di Copenaghen" si osserva.



"In apertura di serata Meister propone l'Ouverture dall'Egmont di Ludwig van Beethoven, le musiche di scena tratte dalla tragedia di Goethe e ispirate alla storia del paladino della libertà fiamminga contro l'oppressione spagnola, decapitato nel 1567 per ordine di Filippo II, lo 'sgraziato genitor' del Don Carlo verdiano" si precisa.



Si chiarisce in ultimo: "Dopo Morte di Borromini di Sciarrino, il programma si chiude con la Sinfonia n. 4 in re minore op. 120 di Robert Schumann, composta nel 1841, anno fecondo per il compositore tedesco in cui videro la luce anche la Sinfonia n. 1, l'Ouverture, Scherzo e Finale e la Fantasia per pianoforte e orchestra."