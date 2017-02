Madaras dirige "The Gliding of the Eagle in the Skies" in dioretta su Radio3

Nuovo concerto per Rai NuovaMusica, in diretta venerdì 10 febbraio su Radio3.

"Il direttore d'orchestra ungherese Gergely Madaras, direttore musicale dell'Orchestra di Dijon Bourgogne, è il protagonista del concerto trasmesso in diretta venerdì 10 febbraio alle 20.30 su Radio3, dall'Auditorium Rai 'Arturo Toscanini' di Torino. In programma per Rai NuovaMusica, la rassegna di musica contemporanea dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, il concerto propone 'The Glinding of the Eagle in the Skies', scritto nel 2011 dal suo connazionale Peter Eötvös per il trentesimo anniversario della Euskadiko Orkestra Sinfonikoa di San Sebastian, nel Paesi Baschi" si spiega in un comunicato dalla tv di Stato.



"A seguire il Concerto per fagotto e archi bassi della russa Sofija Gubajdulina, scritto nel 1975 e interpretato dal primo fagotto dell'Orchestra Rai Elvio Di Martino; Tocar y Luchar, composto nel 2010 dal giapponese Dai Fujikura; e in chiusura Isolarion - Rituals of Resonance, scritto tra il 2012 e il 2013 dall'inglese Christian Mason" viene fatto sapere in conclusione.