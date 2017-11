Le Rivoluzione russa 100 anni dopo: focus a Radio3Mondo

Radio3Mondo, in onda martedì 7 novembre.

"Il 1917 fu un anno di svolta per l'intera storia mondiale. Con la Grande Guerra che impazzava nel cuore dell'Europa - diffonde in una nota la Rai -, si verificarono due eventi che avrebbero cambiato il destino della politica internazionale per tutto il XX secolo: gli Stati Uniti prepararono il terreno per diventare la nuova guida del mondo occidentale con l'ingresso nel conflitto al fianco di Inghilterra, Francia e Italia mentre molto più a est nasceva la super-potenza che avrebbe conteso proprio agli USA il ruolo di leader mondiale."



"Nel 1917 la Russia era un Paese arretrato e sull'orlo del collasso. Governata per secoli da dinastie di zar, i sovrani russi dai poteri pressoché assoluti, la Russia era rimasta una monarchia dai tratti medievali, con un'industria quasi assente, un Parlamento (chiamato Duma) privo di poteri effettivi e una popolazione numerosa, povera e legata quasi esclusivamente all'attività agricola. La partecipazione alla Prima Guerra Mondiale non fece che peggiorare la situazione. Questa serie di malcontenti portò il paese dritto verso la Rivoluzione, dalla quale nascerà un nuovo ordine per quella nazione che dal 1922 tutto il mondo avrebbe conosciuto come Unione Sovietica. Domani, martedì 7 novembre Roberto Zichittella ne parlerà - a partire dalle ore 11 su Radio3 - con Sergio Paini, corrispondente Rai da Mosca e con Andrea Pipino, giornalista di Internazionale e curatore del numero extra di Internazionale: Rivoluzione Russa, gli articoli della stampa dell'epoca" spiega in conclusione la tv di Stato.