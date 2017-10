Le Meraviglie della Cappella del Barolo: con Marco Vacchetti su Radio3

'Le Meraviglie', in onda sabato 14 ottobre su Radio3.

"Questo week end Rai Radio3 con la trasmissione 'Le Meraviglie' - viene diffuso in una nota dalla tv di Stato -, sabato 14 ottobre ore 13, con il pittore e docente Marco Vacchetti 'visiterà' il cuore delle langhe piemontesi per scoprire la Cappella del Barolo."



"Costruita nel 1914 come riparo per chi lavorava nelle vigne circostanti e mai consacrata, la Cappella di SS. Madonna delle Grazie fu acquistata dalla famiglia Ceretto nel 1970 assieme a sei ettari del prestigioso vigneto di Brunate" prosegue la Rai.



"Ridotta a rudere, dopo anni di abbandono, si è trasformata in uno degli edifici più noti del territorio grazie alla reinterpretazione che gli artisti Sol LeWitt e David Tremlett ne hanno dato nel 1999. Domenica 15 ottobre alle 13.00, il viticoltore e scrittore Luigi Anania racconterà le Colline Vitate di Montalcino, la cui bellezza è il risultato di secoli di lavoro agricolo e cultura architettonica rurale" si precisa in ultimo.