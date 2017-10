La difficile rinascita della Somalia: focus a Radio3Mondo

In onda martedì 24 ottobre su Radio3.

"I bastimenti carichi di persone alla ricerca di una vita migliore erano diminuiti. Ormai partivano solo gli abitanti della Somalia del nord mentre molti andati via anni prima erano rientrati: Mogadiscio e il paese stavano lentamente rinascendo" fa sapere in una nota la Rai.



"Le città rifiorivano, uomini e donne della capitale erano tornati a vivere di giorno. Pochi mesi fa la gente si è addirittura riversata in massa allo stadio Konis, costruito dagli italiani (Konis deriva da Coni) per assistere alla prima partita di calcio notturna dopo anni di guerra. Poi è arrivato il 14 ottobre e il devastante attentato che, secondo le stime del ministero dell'Interno, ha ucciso 359 persone. Senza contare i 56 dispersi (probabilmente morti) e I 228 feriti tra cui molti in pericolo di vita. Il camion bomba, che sembra facesse parte delle vecchie forniture militari italiane vendute, era stato riempito con quasi una tonnellata di esplosivo. Ancora oggi non c'è una rivendicazione ufficiale e gli analisti non tralasciano alcuna pista, anche se quella più probabile, e avvallata dagli inquirenti, sia quella del coinvolgimento di shabaab" prosegue la tv di Stato.



"Martedì 24 ottobre Luigi Spinola ne parlerà a partire dalle ore 11 su Rai Radio3 con Raffaele Masto africanista, saggista, autore di Buongiorno Africa uscito per Bruno Mondadori e autore del blog Buongiornoafrica.it, e con Igiaba Scego, scrittrice italo-somala e collaboratrice di Internazionale e il Manifesto. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Adua (Giunti Ed. 2015): il ritratto di una donna alla ricerca di sé in un lungo viaggio dalla Somalia a Roma" si illustra in conclusione.