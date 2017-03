La Giornata nazionale del Paesaggio con Radio3

Radio3 dedica i suoi appuntamenti di martedì 14 marzo alla Giornata nazionale del Paesaggio.

"Martedì 14 marzo è la prima edizione della Giornata nazionale del Paesaggio. L'evento promosso dal Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo - si comunica dalla tv di Stato -, con mediapartner Rai Radio3, serve a promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini riguardo ai temi e i valori della salvaguardia dei territori secondo i principi fondamentali della Costituzione: 97 progetti ammessi, 38 di particolare interesse e tra questi 1 progetto vincitore quale Candidatura italiana al Premio europeo, 3 progetti meritevoli di menzione speciale e 14 meritevoli di menzioni tematiche."



"Sono questi i numeri del bando indetto dal Mibact per progetti volti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio materiale e immateriale del nostro. Radio3, durante tutta la giornata, racconterà con i protagonisti e gli ideatori i progetti in un gemellaggio che vedrà coinvolte le trasmissioni in un ideale viaggio nel paesaggio italiano da Nord a Sud, dalle 6.00 con Qui Comincia alla sera con Radio3Suite" prosegue la Rai.



"Inoltre, la parola musicale del giorno sarà 'paesaggio', come filo rosso tra le varie trasmissioni musicali. Radio3 invita gli ascoltatori a condividere le immagini dei luoghi più amati sui social network, pubblicando le foto accompagnate dall'hashtag #paesaggioitaliano", viene specificato infine.