L'autunno a Teheran e Russiagate: a Radio3Mondo

In onda mercoledì 1 novembre su Radio3.

"Andare all'estero per costruirsi un futuro o restare e curare il senso d'appartenenza al proprio paese? Come gestire la voglia d'indipendenza e la gabbia dorata di una famiglia che protegge e al tempo stesso soffoca? Sembrerebbero le tipiche domande della generazione italiana dei trentenni" viene illustrato in un comunicato dalla Rai.



La tv pubblica continua inoltre: "Invece in questo caso, a porsele sono tre ragazze vicine ai trent'anni a Teheran nel romanzo 'L'autunno è l'ultima stagione dell'anno' di Nasim Marashi. Una giornalista separata, una ricercatrice che sogna un dottorato a Parigi e una sposa indecisa. Ognuna è l'emblema dei conflitti interiori che segnano la loro generazione, destinata a vivere i travagli della transizione di oggi, in un Iran urbano proiettato nel futuro ma tuttora ancorato a solide tradizioni sociali."



"In apertura il Russiagate: la collaborazione dell' advisor in politica estera di Trump George Papadopoulos all' investigazione del procuratore Mueller, ha confermato quello che finora non era stato possibile comprovare, ovvero un contatto diretto tra intelligence russa e collaboratori di Trump" si prosegue.



"Mercoledì 1 novembre Anna Maria Giordano ne parlerà a Rai Radio3 Mondo alle ore 11 con Nasim Marashi, giornalista, scrittrice e sceneggiatrice iraniana e autrice di 'L'autunno è l'ultima stagione dell'anno' (Ponte33, 2017), premiato come miglior libro dell'anno dal premio letterario Jalal Al-e Ahmad. E con James Hansen, direttore del settimanale Nota diplomatica" si puntualizza infine.