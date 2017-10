L'arabia saudita del futuro passa per Radio3Mondo

In onda giovedì 26 ottobre su Radio3.

«Non sapevamo come fare i conti con la rivoluzione iraniana del '79 e ci siamo chiusi troppo». Così il principe ereditario dei Saoud, Mohammed Bin Salman, ha liquidato gli ultimi 30 anni di wahabismo ultra-conservatore in Arabia Saudita.



"Nel corso della Future Investment Initiative ha inoltre aggiunto che - chiarisce la tv pubblica di Stato -, come membro del G20, Riyad è pronta al cambiamento: a una società 'più aperta' e a un islam 'più moderato'. Il nuovo rampollo dei Saoud è l'uomo che dovrà rivoluzionare il paese più conservatore della regione. Il savoir faire di Salman serve: il volto nuovo, giovane dell'innovazione di Riyad, è l'interlocutore perfetto per gli investitori in un futuro segnato dalle crisi del petrodollaro."



"Tanto che la sua nomina a futuro pretendente al trono è avvenuta con una scelta inusuale - si segnala in ultimo -, perché tradizionalmente, la linea di successione in Arabia Saudita passa da fratello a fratello. E nel corso della FII M.Bin Salman non si è smentito: alla parola 'apertura', infatti, M.Bin Salman ha subito affiancato promesse di investimenti per $500 miliardi di dollari per la creazione della città-resort di Neom sul Mar Rosso, tra Egitto e Giordania, interamente alimentata ad energia solare ed eolica, abitata più da macchine che abitanti e con una business zone di 26,500 km quadrati. Il modello è quello della free zone, che entrerebbe in concorrenza diretta con Dubai. Domani, giovedì 26 ottobre alle 11 Luigi Spinola ne parlerà a Rai Radio3 con Cinzia Bianco, Ricercatrice all'università di Exeter (UK) e analista per Gulf State Analitics."