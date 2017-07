L'accordo per concludere la guerra in Siria: focus a Radio3Mondo

Radio3Mondo, in onda lunedì 24 luglio su Radio3.

"Gli Stati Uniti vogliono una soluzione politica per il conflitto in Siria ma non insisteranno per un'uscita di scena del presidente Bashar al-Assad, pur sapendo che lasciarlo al comando non offre le migliori speranze per la pace nel Paese. Una strategia che emerge all'indomani della notizia, riferita dal Washington Post, secondo cui il presidente Trump ha deciso di sospendere il programma della CIA volto ad armare e addestrare ribelli moderati siriani che si oppongono al regime di Assad" viene segnalato in un comunicato della Rai.

La tv di Stato rende noto quindi: "Intanto le forze di 'Siria Democatica' (SDF), un'alleanza curdo-araba siriana sostenuta da Washington, 'hanno liberato il 30% di Raqqa', 'capitale' dello Stato Islamico (ISIS) nel nord della Siria. La vera posta in gioco, però, non è rappresentata dalla vittoria sul cosiddetto 'Califfato Islamico'. Il conflitto non riguarda un piccolo gruppo di 'folli di Dio' e non è veramente alimentato da poche migliaia di giovani immigrati di seconda generazione non perfettamente integrati in Europa (i foreign fighhters), ma è il frutto di uno scontro di vasta portata in cui importanti Paesi aspirano a spartirsi il territorio siriano."

Si comunica in ultimo: "Che tipo di accordo potrebbe concludere il conflitto in Siria? Nella puntata di 'Radio3Mondo' Anna Maria Giordano ne parla con Carla de Martino, ricercatrice all'Unimed, esperta di Israele, Palestine ed Egitto e curatrice del libro 'Siria, la pace impossibile', in onda lunedì 24 luglio, alle 11. Su Rai Radio3."