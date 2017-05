L'Orchestra di Piazza Vittorio entra con Credo nella Stanza della Musica

Ospite in diretta su Radio3 L'Orchestra di Piazza Vittorio, con il concerto 'Credo. Oratorio religioso': mercoledì 10 maggio.

"Mercoledì 10 maggio alle 21.00 a Rai Radio3 per la 'Stanza della Musica' il concerto 'Credo. Oratorio religioso' dell'Orchestra di Piazza Vittorio in diretta dalla Sala A di Via Asiago. 'Credo', è un progetto di grande interesse, incentrato sulla ricerca di un dialogo interculturale, necessità segnalata dal teologo Hans Kúng quando affermava che 'Il confronto con le altre religioni del mondo in vista della pace mondiale è addirittura una questione di sopravvivenza'" viene riportato in un comunicato della tv di Stato.



"'Credo' dell'Orchestra di Piazza Vittorio è un oratorio interreligioso su testi scritti e scelti da José Tolentino MendonÇa, con musiche originali dell'Orchestra di Piazza Vittorio, musiche di Gioachino Rossini, di Benjamin Britten, di Guillame de Machaut, ma anche canti sufi e canti religiosi elaborati" prosegue la Rai.



"L'Orchestra è composta da musicisti che provengono da 10 paesi e parlano nove lingue diverse. Insieme - si segnala in ultimo -, trasformano le loro variegate radici e culture in una lingua singola, la musica. Partendo dalle tradizioni sonore di ogni paese, mischiandole con rock, pop, reggae e classica, si arriva alla sonorità unica dell'OPV. Tra musicisti che partono e altri che arrivano, cambia il suono dell'orchestra senza mai tradire la vocazione iniziale a sfide nuove e orizzonti aperti al mondo intero. Una fusione di culture e tradizioni, memorie, sonorità antiche e nuove, strumenti sconosciuti, melodie universali, voci dal mondo."