Jazz: a 100 anni dal primo disco doppio concerto da via Asiago, su Radio3

Martedì 28 febbraio su Radio3 si celebra l'anniversario del primo disco di jazz.

"Nel febbraio 1917 una formazione denominata Original Dixieland Jass Band - si rivela in una nota dalla tv di Stato -, guidata dal cornettista di origine italiana Nick La Rocca, entrava negli studi di registrazione dell'etichetta discografica Victor per incidere quello che sarebbe passato alla storia come il primo disco di jazz."



Viene descritto infine: "A cento anni da questa storica incisione, martedì 28 febbraio alle 21, Radio3 celebrerà l'anniversario con un doppio concerto in diretta dalla Sala A di via Asiago, con il sestetto guidato dal trombonista Marcello Rosa che riproporrà alcune delle pagine di quella prima incisione e con la formazione Freexielanders da sempre dedita alla rivalutazione e alla riscoperta del materiale del primo jazz."