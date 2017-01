Il Diario di Anna Frank letto "Ad alta voce" su Radio3

"Al via domani lunedì 9 gennaio alle 17 su Radio3 all'interno della trasmissione 'Ad alta voce' la lettura del 'Diario di Anna Frank'. Il ciclo durerà fino al 28 gennaio, per 15 puntate; - viene esposto in un comunicato dalla Rai - il Diario, riduzione dell'edizione definitiva a cura di Mirjam Pressler approvata dall'Anne Frank Fonds, sarà letto da Daria Deflorian."



La tv pubblica rivela quindi: "Quando Anne comincia il suo diario, nel 1942, ha appena compiuto tredici anni. Poche pagine, e all'immagine della scuola, dei compagni e di amori più o meno ideali, si sostituisce la storia della lunga clandestinità. Obbedendo a una sicura vocazione di scrittrice, Anne ha voluto e saputo lasciare testimonianza di sé e dell'esperienza degli altri clandestini."



Si riferisce in conclusione: "Il testo, restituito alla sua integrità originale, ci consegna una immagine nuova, che si è cercata di rispettare nell'adattamento radiofonico: quella di una ragazza vera, ironica, passionale, irriverente, animata da un'allegra voglia di vivere."